تغريم مخالف لأنظمة تداول الأسهم السعودية بـ 332 ألف ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في سوق #الأسهم_السعودية صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، إن منطوق القرار في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ ماجد بن حميد بن بخيت اللهيبي، انتهى بإدانة المتداول بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

وارتكبت المخالفات من المتداول عند تداوله أسهم (الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، شركة جبل عمر للتطوير، الشركة الوطنية للتأمين) وذلك خلال الفترة من 2013/12/09 إلى 2013/12/26، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لتلك الشركات.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على المتداول المدان بالمخالفات:

- فرض غرامة مالية مقدارها 180 ألف ريال عن هذه المخالفات.

- إلزامه بدفع مبلغ مقداره 151.6 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة تلك المخالفات.

- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة.

- منعه من العمل في الشركات التي يتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة واحدة.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.