230 % تغطية اكتتاب الأفراد في "مهارة للموارد البشرية"

أعلنت "سامبا كابيتال" أن نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في الطرح العام لشركة #مهارة_للموارد_البشرية بلغت 230%، حيث قام المكتتبون بضخ 179 مليون ريال، بسعر 69 ريالا للسهم الواحد.

وأضافت الشركة أنه تم تخصيص 1.125مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص الأسهم الباقية للمؤسسات المكتتبة.

ويعد اكتتاب مهارة أول وأكبر طرح من نوعه في قطاع الموارد البشرية في المملكة ودول الخليج.

موضوع يهمك أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار " #سامبا_كابيتال"، المستشار المالي، ومدير عملية بناء سجل الأوامر، بتغطية الطرح... سامبا كابيتال تقود بناء سجل الأوامر لطرح 30% من "مهارة" أسواق المال

كان الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف القفاري ذكر في مقابلة مع قناة "العربية" أن شركة "مهارة" هي إحدى الشركات العاملة في السوق السعودية تأسست عام 1930 بترخيص من وزارة العمل.

وعن نموذج عمل الشركة، أفاد القفاري، أن "مهارة" تعمل لخدمة قطاع الأعمال، وتوفير القوى العاملة من جميع الدول في مهن تخصصية ومهن مساعدة مثل الأطباء والفنيين.

وأشار إلى أن طرح الشركة للاكتتاب العام، يأتي في إطار تقوية علامتها التجارية والانفتاح على أسواق المال، إلى جانب جني ثمار النتائج التي حققتها في السنوات الماضية وتحقيق التوسع الأفقي والعمودي.

وكشف أن 40% من أصول الشركة هي نقد، مؤكدا أن لا ديون على شركة "مهارة".

وعلى صعيد الأرباح والإيرادات، نوه بأن شركة "مهارة" قد حققت إيرادات بـ1.3 مليار ريال في 2018، في حين بلغ صافي الربح 222 مليون ريال.

وفي حين أكد أن الشركة تتطلع إلى التوسع في الأسواق الخارجية، شدد على أن الشركة ستستمر في سياسة الاستحواذات في قطاعات التكنولوجيا، متحدثا عن الشراكة الاستراتيجية مع بلوفو، لدفع عجلة التوسع الإقليمي والعالمي وكذلك تطوير التكنولوجيا المستخدمة في عملية التوظيف الذكي.

وتعتبر بلوفو منصة توظيف إلكترونية متطورة تتبنى منظومة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية في عملية التوظيف.

كان اكتتاب المؤسسات في مهارة قد شهد تغطية بنسبة 904% من إجمالي الأسهم المطروحة.