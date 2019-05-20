تمديد مزاد إغلاق الأسهم السعودية 28 مايو مع الترقية لـ MSCI

أعلنت شركة #السوق_المالية_السعودية "تداول" تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلاً من 10 دقائق، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ 20 دقيقة أيضا بدلاً من عشر دقائق، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء 23/9/1440 هـ الموافق 28/5/2019م.

تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 28 مايو.

وستثمل المرحلة الأولى 50%، من الوزن الإجمالي للسوق المالية #السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).