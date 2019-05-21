ما أسباب صعود الدولار؟

أدت مؤشرات تفيد تأثر آسيا جراء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى إقبال بعض المستثمرين على شراء الدولار الأميركي باعتباره ملاذاً آمناً اليوم الثلاثاء.

وأثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة وتايلاند على غير المتوقع مخاوف بأن الاقتصادات الكبرى في آسيا ستتضرر جراء التوترات التجارية العالمية.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) فيليب لوي اليوم الثلاثاء، إن البنك سيبحث خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات في يونيو ما دفع الدولار الأسترالي للهبوط 0.5% إلى 0.6873 دولار أميركي.

وسجل #الدولار الأميركي أعلى مستوى في أسبوعين ونصف، مقابل سلة من ست عملات رئيسية مرتفعاً 0.2% إلى 98.11 في التعاملات المبكرة في أوروبا.

وعلى النقيض منه سجل #اليورو، الذي يمثل جزءا كبيرا من هذه السلة، أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 1.1144 دولار.

ونزل الجنيه #الإسترليني عن 1.27 دولار لأول مرة منذ منتصف يناير قبل اجتماع الحكومة البريطانية، الذي يناقش الوزراء خلاله إجراء اقتراع في البرلمان على خيارات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.