بورصة مصر تلتقط أنفاسها والأسهم تربح 9.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء تعاملاتها على ارتفاع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، والعربية، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 6ر9 مليار جنيه ليصل إلى 3ر 743 مليار جنيه عند إغلاق اليوم بعد تداولات بلغت نحو 7ر578 مليون جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بما نسبته 75ر1% ليغلق عند مستوى 21ر13614 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 46ر0% ليصل لمستوى 18ر602 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا نحو 69ر0% لقيمته ليغلق عند 34ر1529نقطة.

وبعد سلسلة من الخسائر العاصفة، انتقلت البورصة المصرية إلى المربع الأخضر لتحقق قفزة قوية على أداء جميع المؤشرات وجاء الأداء الإيجابي لغالبية الأسهم المدرجة مدعوماً باتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، مقابل مبيعات أجنبية هزيلة.

ويرجع متعاملون في #البورصة_المصرية موجة الخسائر السابقة إلى سيطرة الموجة البيعية في كافة البورصات وأسواق المال العربية والعالمية، مع استمرار المخاطر وتأثر الأداء بالتوترات الجيوسياسية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وحتى منتصف تعاملات اليوم، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم #الشركات_المدرجة بنسبة 1.2% رابحاً نحو 9 مليارات جنيه بعدما قفز إلى مستوى 742.7 مليار جنيه في الوقت الحالي، مقابل نحو 733.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.