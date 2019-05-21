تركيا تفرض قيوداً على بيع العملة المحلية.. ما هي؟

فرضت #السلطات_التركية تأخيرا ليوم واحد على عمليات تحويل العملة إلى العملات الأجنبية التي يقوم بها الأفراد بمبالغ تفوق الـ100 ألف دولار.

وذكرت وكالة رويترز، أن وكالة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في تركيا أصدرت تعميما للبنوك بإجراء التسوية لمشتريات العملة الأجنبية التي تفوق 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في اليوم التالي لتنفيذها.

وتأتي هذه القيود على بيع #الليرة_التركية وسط الضغوط التي تواجهها العملة التركية، في ظل عجز ميزان المدفوعات ووقوع الاقتصاد في الركود.

وكان مصدران مطلعان قد ذكرا لرويترز السبت الماضي، أن #تركيا تخلت في الوقت الحالي عن خطة لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى وزارة الخزانة.

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وكانت رويترز ذكرت في 13 مايو الجاري، أن وزارة الخزانة تعمل على مشروع قانون لنقل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لتعزيزها.

وقال أحد المصدرين لرويترز "الخطة ألغيت في الوقت الحالي". وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما.

وشعر خبراء اقتصاديون بقلق بشأن الخطة غير التقليدية لتحقيق استقرار الليرة التركية التي تراجعت بعد تقرير رويترز يوم الاثنين في 13 مايو.

وبموجب القانون يجنب البنك المركزي "احتياطيات قانونية" من أرباحه لاستخدامها في ظروف استثنائية، وهي منفصلة عن احتياطياته من النقد الأجنبي التي تضاءلت في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لبيانات الميزانية العمومية للبنك المركزي بلغت الاحتياطيات القانونية 27.6 مليار ليرة في نهاية 2018. وفي يناير/كانون الثاني حول البنك المركزي حوالي 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر.