زخم الاكتتابات والاندماجات يصعد بالأسهم السعودية

أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا بنسبة 1.66% وبمقدار 140.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8609.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وقال عبدالله الربدي خبير أسواق مالية في مقابلة مع "العربية" إن زخم الاكتتابات والاندماجات يعكس قوة السيولة في السوق المالية السعودية، موضحاً أن تغطية اكتتاب شركتي #المراكز_العربية و #مهارة بنفس الوقت بجانب الاندماج بين #الصحراء و #سبكيم يعكس هذا الزخم.

وتفوقت ترقية السوق السعودية لمؤشرات #الأسواق_الناشئة وأساسيات السوق على التوترات الجيوسياسية وعادت السوق للصعود بعد مرحلة من التراجعات القوية.

وفي جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، والوطنية، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جرير، ورعاية، والمجموعة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.62%.

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 50.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3368.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 77 صفقة.