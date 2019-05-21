"سبكيم" تكمل استحواذها على "الصحراء" وتغيّر أسم الشركة

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات #سبكيم إتمام صفقة الاتحاد التجاري المتكافئ بينها وبين شركة الصحراء للبتروكيماويات والتي قامت بموجبها "سبكيم" بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي "الصحراء" مقابل إصدار 366.67 مليون سهم جديد في "سبكيم" عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية.

وبموجب الصفقة فقد أعلنت السوق المالية السعودية، إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء من تداول وتم إدراج الأسهم الجديدة للشركة في السوق المالية السعودية #تداول اليوم الثلاثاء، وبالتالي أصبحت شركة الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سبكيم.

ويأتي ذلك القرار وفقاً لنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة #سبكيم المنعقد في 16 مايو 2019، ونتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء المنعقد في 16 مايو 2019.

وكشفت "سبكيم" في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية #تداول أنه تم تغيير اسم الشركة إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".

وأفادت "سبكيم" بحصولها على الموافقات المطلوبة من #هيئة_السوق_المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، والهيئة العامة للمنافسة والجهات التنظيمية الأخرى، والموافقات اللازمة من الجمعيات العامة غير العادية لكلتا الشركتين.

وأضافت أنه تم استيفاء جميع الشروط الأخرى للصفقة، وفق أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن #هيئة_السوق_المالية، وذلك بموجب شروط وأحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة الصحراء بتاريخ 6 ديسمبر 2018، والمعدلة بتاريخ 3 أبريل 2019.

وكانت السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت إلغاء إدراج أسهم شركة #الصحراء_للبتروكيماويات في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين 20 مايو الجاري.

من جانب آخر أعلنت شركة سبكيم، عن استقالات من مجلس إدارتها من قبل كل من : المهندس عبدالله سيف السعدون والدكتور عبدالرحمن أحمد الجعفري (ومن منصبه كرئيس في لجنة الترشيحات والمكافآت) وإبراهيم حمود المزيد (ومن منصبه كرئيس لجنة المراجعة) والدكتور سامي محمد زيدان.

كما أعلنت "سبكيم" تعيين الأعضاء الجدد في المناصب الشاغرة في مجلس إدارة الشركة وهم كل من: سعيد عمر العيسائي وأحمد فهد الضويان وراشد سيف الغرير وخالد عبدالحميد الشويعر.

وجرى تعيين زياد عبدالرحمن التركي كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت، وعايض محمد القرني كرئيس للجنة المراجعة، وذلك بدءاً من تاريخ 21 مايو 2019.