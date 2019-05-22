سهم "المراكز العربية" يتداول دون سعر الاكتتاب

سجل سهم شركة المراكز العربية في أول أيام تداولاته في السوق المالية (تداول)، انخفاضا عن سعر الاكتتاب العام البالغ 26 ريالا للسهم.

وانخفض السهم مع بداية الجلسة بأكثر من 5% إلى 24.68 ريالا.

وذكرت شركة #سامبا_للأصول وإدارة الاستثمار أنه تم تخصيص جميع الأسهم المكتتبة في شركة المراكز العربية مع بدء التداول اليوم من قبل المكتتبين الأفراد ولن ينتج عن ذلك أي فائض.



وأضافت الشركة أن نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في الشركة بلغت 60% من إجمالي الأسهم المخصصة للأفراد والبالغة 9.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح.

وفي كلمة له في حفل إطلاق سهم الشركة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، المهندس خالد الحصان، أن "تداول" تركز حاليًا على إضافة قطاعات جديدة للسوق وشركات جديدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق السعودية الواعدة، مشيراً إلى أن "تداول" أطلقت عدة برامج محفزة للشركات من أجل الإدراج في السوق المالية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربية، فواز الحكير، إن "اليوم الأول للتداول يعتبر معلما مهما ليس في مسيرة الشركة فحسب بل في مسيرة تطور السوق المالية أيضاً، فهذا الطرح الذي يعتبر الأكبر منذ 4 سنوات هو الأول الذي يفتح فيه السوق أمام المستثمرين المؤهلين من خارج المملكة وفقا للمادة 144A من قانون الأوراق المالية الأميركي".

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة #المراكز_العربية أوليفييه نوغارو، أن "ما حققه الاكتتاب من جمع 2.8 مليار ريال ومساهمة حوالي 27 ألف مستثمر من الأفراد والعديد من المؤسسات السعودية والعالمية مؤشر إيجابي ومصدر قوة هامة للشركة".

وتحدث عن برنامج الشركة للتوسع والذي يشمل تدشين 10 مشاريع جديدة كبيرة (8 مراكز جديدة وتوسعتين رئيسيتين) خلال السنوات الخمس المقبلة، نصفها سترى النور وتفتح أبوابها أمام الجمهور خلال الـ 12 شهرا المقبلة".

وكانت الشركة قد طرحت 95 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهمها، خصص منها 90% للمؤسسات.

وبلغ حجم طرح "المراكز العربية" 2.5 مليار ريال باستثناء خيار الشراء، بينما يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.8 مليار ريال، بما في ذلك 12.83 مليون سهم للتخصيص الإضافي، التي تم تخصيصها وفقا لشروط خيار الشراء.

واختتمت شركة "المراكز العربية" عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد والتي استمرت ليوم واحد فقط.

وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة 26.48 ألف من المستثمرين الأفراد قاموا بالاكتتاب في 5.7 مليون سهم بسعر 26 ريالًا للسهم، أي ما يعادل 6% من الأسهم المطروحة في إجمالي الأسهم المطروحة في الاكتتاب البالغة 95 مليون سهم.

وسيكون خيار الشراء متاحاً بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري (بنك غولدمان ساكس) خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية.

وأعلن بنك #غولدمان_ساكس باعتباره مدير الاستقرار السعري للطرح الأولي على أسهم شركة #المراكز_العربية أنه سيقوم بتجربة القواعد الجديدة في السوق التي تقضي بالتخفيف من التقلبات الكبيرة لأسعار الأسهم.

وأكد البنك أنه سيقوم بهذا الدور وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وقد كان الطرح الأولي على أسهم شركة المراكز العربية الأكبر في سوق الأسهم السعودية منذ عام 2015 وقد جمع 2.8 مليار ريال.

وقد خصصت الشركة 13.5% من الطرح لبنك "غولدمان ساكس" أي نحو 13 مليون سهم حيث سيكون بإمكان البنك بيع أسهم إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى لضمان الاستقرار مع انطلاق التداولات على الأسهم في السوق.