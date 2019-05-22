تونس توافق على خطة إصدار سندات بـ800 مليون دولار

قال نواب إن #البرلمان_التونسي وافق على خطة حكومية لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام.



وكانت تونس باعت في أكتوبر تشرين الأول سندات دولية بقيمة 500 مليون يورو لأجل 5 سنواتK بسعر فائدة 6.75 بالمئة.



وأفاد مسؤولون أن تونس بحاجة إلى تمويل خارجي بنحو 2.5 مليار دولار في 2019.



وقال النائب مروان فلفال لرويترز "لجنة المالية وافقت على خطة الحكومة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام". من جهته، أكد نائب آخر الموافقة.



وتوقيت الإصدار غير معروف.



وانتقدت أحزاب معارضة الحكومة بشأن حجم ديون تونس، التي بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند نحو 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018. وتتهم الأحزاب الحكومة باستسهال الاقتراض.



وكان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، قال في وقت سابق من العام الحالي إن إصلاحات مؤلمة يجب أن تُطبق لإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة لكن خططه تواجه معارضة قوية من اتحادات العمال ذات النفوذ.