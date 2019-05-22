رغم هشاشة المعنويات.. أسهم اليابان ترتفع

أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً اليوم الأربعاء، في سوق تتسم بالحذر بوجه عام، في وقت أظهرت البيانات انخفاضاً آخر في صادرات البلاد في أبريل، مما طغى على أثر مؤشرات إيجابية للاقتصاد.

وقلصت شركات التصدير والتكنولوجيا مكاسبها المبكرة، وأغلق المؤشر "نيكاي" مرتفعاً 0.1% عند 21283.37 نقطة، بعد تحركه في نطاق ضيق، بينما ظلت المعنويات هشة في غياب مؤشرات على خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق من اليوم، انكماش صادرات اليابان للشهر الخامس في أبريل. وعلى الرغم من أن طلبيات شراء الآلات انتعشت على نحو غير متوقع، فإن الآفاق الاقتصادية تشير إلى صعوبة الفترة القادمة.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 110.675 ين في الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع إلى 110.48 دولار بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش.

وتعافت قليلا أسهم شركات صناعة المكونات الكهربائية التي تراجعت في الجلسة السابقة. وتقدم سهم "موراتا" للتصنيع 0.3% وربح سهم هيتاشي هاي تكنولوجيز" 1.2%، كما ارتفع سهم "تايو يودن" 3.2%.

وزاد سهم "ليوبالاس" 5.7% بعد إفصاح أظهر أن "رينو كيه.كيه" زادت حصتها في الشركة إلى 14.13% من 12.56%.

وهوى سهم "سوزوكي موتور" 5.5% بعد أن قالت مصادر لـ"رويترز" إن جهات مكافحة الاحتكار الهندية تفحص ادعاءات بأن "ماروتي سوزوكي" لجأت إلى ممارسات لا تتماشى مع قواعد المنافسة، عبر السيطرة على كيفية عرض موزعيها للخصومات على سياراتها.

ووتملك "سوزوكي موتور" حصة الأغلبية في "ماروتي سوزوكي".