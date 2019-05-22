سوق السعودية.. إدراج أدوات دين حكومية بـ 2.8 مليار ريال

أعلنت شركة #السوق_المالية_السعودية "تداول" موافقتها على إدراج أدوات الدين الحكومية من فئة سبق إدراجها في السوق المالية السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 2.84 مليار ريال.

وأوضحت شركة السوق المالية السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وفق التفاصيل:

- زيادة في إصدار رقم 10-01-2018 (رمز تداول:5264) بقيمة 655,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 2,705,000,000 ريال.

- زيادة في إصدار رقم 2019-02-12 (رمز تداول:5277) بقيمة 2,185,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 9,482,000,000 ريال.