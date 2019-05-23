"سابك" يوصي بتوزيع أرباح بـ22% عن النصف الأول

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "# سابك "، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019 بنسبة 22% من رأس المال، بواقع 2.2 ريال للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 6.6 مليار ريال، في حين أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاثنين 17 محرم 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16 سبتمبر 2019.