مكاسب أسبوعية هزيلة بعد خسائر "كارثية" ببورصة مصر

بعد سلسلة خسائر دامية، أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على تباين، مع استمرار موجة البيع العشوائي بقيادة المستثمرين المصريين والعرب، مقابل مشتريات أجنبية هزيلة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.36% رابحاً نحو 2.7 مليار جنيه بعدما ارتفع إلى مستوى 751.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 748.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 0.85% عند مستوى 13776 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 13659 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مضيفاً نحو 117 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 0.49% فاقداً نحو 3 نقاط بعدما تراجع من مستوى 608 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 605 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.64% فاقداً نحو 10 نقاط بعدما تراجع إلى مستوى 1536 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري مقابل نحو 1546 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وضمت القائمة نحو 51 شركة، بعدما لم يتم استبعاد أو إضافة أي أوراق مالية جديدة، للأسبوع الثاني على التوالى.

فيما قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، أمس الخميس، منح 12 شركة مهلة أسبوع، للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية السنوية، على أن يتم إعادة العرض على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام.

والشركات المخاطبة بهذا القرار هي "بلتون المالية القابضة، القلعة للاستشارات المالية، بي اي جي للتجارة والاستثمار، جينيال تورز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، حديد عز، جنوب الوادي للأسمنت الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري، اسيك للتعدين –اسكوم، رواد مصر للاستثمار السياحي، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، جولدن بيراميدز بلازا".

كما قررت لجنة القيد تغريم 3 شركات مبلغ 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، موزعة بين تغريم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنحو 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، وذات المبلغ لشركة الحفر الوطنية، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت شركة الاستثمار العقاري العربي "اليكو" بنحو 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد.