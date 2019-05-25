وول ستريت تصعد تفاؤلاً بانفراج الحرب التجارية

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة #وول_ستريت مرتفعة متعافية من خسائر الجلسة السابقة بعد تعليقات متفائلة من الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بخصوص العلاقات التجارية مع #الصين هدأت المخاوف بين بعض المستثمرين.

موضوع يهمك واصل #الدولار_الأميركي الهبوط من أعلى مستوى في عامين أمام سلة من #العملات_الرئيسية متضررا من تراجع في طلبات شراء السلع... هذا ما حصل للدولار بعد استقالة ماي وتقارير متشائمة أسواق المال

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 98.14 نقطة، أو 0.39%، إلى 25588.61 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.82 نقطة، أو 0.14%، ليغلق عند 2826.06 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع مرتفعا 8.73 نقطة، أو 0.11%، إلى 7637.01 نقطة.

وهبط داو جونز لخامس أسبوع على التوالي في أطول سلسلة خسائر أسبوعية في ثمانية أعوام.