سوق أبوظبي تبحث التعاون مع بورصة ‏لندن

التقى خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، كبار المسؤولين في بورصة لندن، وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية التي شملت أيضا مشاركته في فعاليات مؤتمر "مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" للاستثمار العالمي وزيارة شركة iov42 المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية وتطبيقات تقنية البلوك تشين.

وعقد المنصوري خلال زيارته لبورصة لندن مجموعة من اللقاءات شملت اجتماعاً مع نيجيل راتي الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، تم خلاله بحث آفاق التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن، كما التقى مع غاري رينهود مدير "فايننشال تايمز رسل" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وناقش معه مؤشرات وبيانات الأسواق المالية والفرص الاستثمارية المشتركة المتوفرة.

كما التقى المنصوري تشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة ومارتينا غارسيا رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة وجوكول ماني رئيس الأسواق الأولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند،وعميرة أكرم رئيس برنامج "اليت" في بورصة لندن، حيث ناقش معهم إمكانيات التواصل بين السوقين الماليين وموضوعات الإدراج المشترك في الأسواق المالية.

وأكد المنصوري في تصريح له أهمية تفعيل قنوات التواصل والتعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وكبريات أسواق الأوراق المالية العالمية، والترويج للسوق باعتبارها وجهة مفضلة للإدراج والتداول على مستوى المنطقة.

وقال: "تساهم هذه الزيارة وسواها من الجولات العالمية للسوق في تأكيد حضور سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى الدولي من خلال استعراض بنيتها التحتية ذات المعايير العالمية، وهو ما يخدم مساعي السوق لتنفيذ خطة أبوظبي الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتوفير بيئة أعمال تنافسية تستقطب الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف إن سوق أبوظبي للأوراق المالية تواصل العمل بشكل متواصل لتعزيز بنيتها التحتية المتقدمة، من خلال تبني الحلول التكنولوجية الحديثة التي تشكل عامل جذب أساسي للشركات والمستثمرين على حد سواء.

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تعد من الأسواق المفضلة للمستثمرين البريطانيين على مستوى المنطقة، حيث وصل عدد المستثمرين البريطانيين في السوق مع نهاية الربع الأول من عام 2019 إلى 3052 مستثمراً منهم 922 مؤسسة و2130 من المستثمرين الأفراد، وبإجمالي تداولات "بيع + شراء" وصل إلى نحو 3 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2019، وصافي استثمار بلغ نحو 860 مليون درهم ليشكلوا بذلك أعلى قيمة صافي استثمار بين المستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام الحالي.