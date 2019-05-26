سوق السعودية تقلص خسائرها لـ 2% عند الإغلاق

أنهى مؤشر سوق #الأسهم_السعودية جلسة اليوم الاثنين متراجعا بنسبة 2% وبمقدار 170 نقطة إلى 8360.19 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 2.97 مليار ريال مع تواصل #الضغوط_الجيوسياسية وتأثر الأسواق المالية العالمية بتبعات الحرب التجارية.

وكان النصيب الأكبر من التراجع لمؤشري قطاعي البنوك والمواد الأساسية، وكذلك قطاعي إنتاج الأغذية والخدمات الاستهلاكية. وخلال الجلسة وصلت التراجعات إلى 2.8% لمؤشر الأسهم.

وفي نهاية الجسلة بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية، والمتطورة، ورعاية، والجماعي، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صافولا، والمراكز، وسبكيم العالمية، وولاء، والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.80% و6.17%.

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والمراكز هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 33.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3464.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 60 صفقة.

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وقال الخبير الاستثماري، وليد بن غيث في مقابلة مع "العربية" إن السوق يتداول حاليا عند مكررات ربحية بأكثر من 19 مرة، والأسواق الناشئة تتداول عند مكررات ربحية بحدود 13 مرة، ومع التطور الإيجابي في سوق الأسهم السعودية والدخول للمؤشرات الناشئة بدأ المستثمرون يقارنون بين مكررات الربحية.

وأضاف بن غيث أن "كثيراً من المحافظ التي تسببت بارتفاع السوق وأوصلته إلى مستويات سعرية لا تكون جاذبة، قد تكون وجدت أيضا فرصة للتخارج مع الارتفاعات والمستويات السعرية الحالية".

وأشار إلى تقديرات بدخول حوالي 25 مليار ريال من استثمارات الصناديق غير النشطة إلى سوق الأسهم السعودية مع الترقية المقبلة على مؤشرات الأسواق الناشئة المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وتحدث عن حجم مقدر بنحو 1.8 تريليون دولار لهذه الصناديق التي تتبع استراتيجية غير نشطة وبالتالي سيكون المقدر 25% من أموالها ستضخ إلى سوق السعودية بنحو 7 مليارات دولار تعادل حوالي 25 مليار ريال إذا صحت هذه التوقعات.

وعلى الرغم من التراجعات التي مني بها مؤشر سوق السعودية، منذ بدء التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج الشهر الحالي، إلا أن مكررات ربحية للأسهم، المسجلة عند 19.5 مرة يعد معدلاً أعلى من المتوقع، في حين أن المتوسط التاريخي يبلغ 17 مرة. وسجلت مكررات ربحية أسهم الشركات التي دخلت إلى مؤشر "إم أس سي آي" مستوى 13.9 مرة وهو مستوى جيد.