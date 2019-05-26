كريدي سويس: الانضمام لـMSCI سيقفز بـ"تاسي" لـ9400 نقطة

مع ترقب الإدراج الفعلي لسوق الأسهم السعودية ضمن مؤشرات #مورغان_ستانلي للأسواق الناشئة، بعد غد الثلاثاء، أشار رئيس قسم الأبحاث لدى Credit Suisse الشرق الأوسط فهد إقبال في مقابلة مع العربية إلى أن أداء السوق السعودية لن يكون مفاجئا لأن الانضمام لـ MSCI سيكون على مراحل.

ولفت إقبال إلى إمكانية استعادة السوق للقمة التي وصلت إليها هذا العام مدفوعة من التدفقات النقدية المتوقعة من المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة والبالغة 6 مليارات دولار من الصناديق غير النشطة.

وتابع: "توقعنا سابقا أن يصل السوق السعودية إلى القمة قبل أو عند الانضمام وهذا تقليديا ما رأيناه في آخر 25 سنة من الانضمام إلى MSCI. لذا نرى أن أداء السوق سيكون فيه استمرارية بسبب المحفزات ليصل إلى القمة قرابة أواخر شهر مايو بعد المرحلة الأولى من الانضمام".

وأرجع إقبال التصحيح العنيف في #سوق_الأسهم_السعودية إلى الأوضاع الجيوسياسية والعزوف عن أخذ المخاطر عالميا، ولكنه يعتقد أن انضمام السوق إلى #MSCI سيؤدي إلى صعود جديد "وأن مستويات الـ 9400 ممكنة. حتما فوق الـ 9000 نقطة ولكن قد تمتد للأسبوعين المقبلين فقط بعد انضمام المرحلة الأولى ومن ثم الاتجاه سيكون نزوليا".

وفي سياق منفصل، يرى إقبال أن الجزء الكبير من عمليات الاندماج والاستحواذ في #القطاع_البنكي_السعودي انتهى في هذه المرحلة. "قد يكون هناك بضعة إعلانات أخرى قادمة ولكن ليس بنفس الحجم الذي رأيناه سابقا".