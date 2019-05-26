"المتقدمة": أسهم منحة 10% وأرباح نقدية 0.7 ريال للسهم

أوصى مجلس إدارة " #المتقدمة للبتروكيماويات" بزيادة رأس المال من 1.97 مليار ريال إلى 2.16 مليار ريال، عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 10% (ما يعادل سهما لكل 10 أسهم قائمة).

وتهدف هذه الزيادة المقترحة في رأسمال الشركة إلى ملاءمة رأسمال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة استثمارية واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال تخصيص الأسهم الجديدة.

من جهة أخرى، أعلنت "المتقدمة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال (ما يعادل 0.7 ريال للسهم)، كأرباح عن الربع الثاني من عام 2019.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الثلاثين من شهر يونيو 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.