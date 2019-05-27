بورصة مصر تحدد 29 شركة مؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع

أصدرت إدارة #البورصة_المصرية قائمة من 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي، إضافة لصندوق المؤشرات، التي تم السماح بإجراء عمليات الـ Short Selling على أوراقها المالية.

وسيتم العمل بهذه القائمة اعتبارا من اليوم، على أن تتم مراجعتها دوريا.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت منتصف مايو الجاري، 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليومي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.

وقال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن ضوابط تطبيق آلية الـ Short Selling لم تحدد بعد، مرجحا أن يتم تطبيق تلك الآلية من خلال شركة #مصر_للمقاصة نظرًا لامتلاكها بنية تكنولوجية قوية.