دمج محتمل بين "رينو" و"فيات" يصعد بالأسهم الأوروبية

ارتفعت #الأسهم_الأوروبية اليوم الاثنين في الوقت الذي دفع فيه اندماج محتمل بين #رينو و #فيات أسهم السيارات للارتفاع، بينما يقيم المستثمرون نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن تسيطر أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي على ثلثي المقاعد بحسب رويترز.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مع ارتفاع معظم المؤشرات لكن أحجام التداولات كانت ضعيفة مع إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.5 بالمئة متفوقا على بقية القطاعات، في الوقت الذي أكدت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأميركية #فيات_كرايسلر تقدمها بعرض "اندماج تحولي" إلى نظيرتها الفرنسية رينو في صفقة قد تُنشئ ثالث أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات وقد تساهم في معالجة الضعف الذي يعتري الشركتين.

ويقوم هيكل الصفقة المقترحة على أن تملك كل شركة نسبة 50 بالمئة عبر شركة قابضة هولندية. وتصدرت الشركتان المؤشر ستوكس 600 لترتفع أسهم كل شركة 15 بالمئة على حدة.

في الوقت ذاته، زادت أسهم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن اثنين بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة ألمانية أن الشركة تنوي بناء وحدة لإنتاج خلايا البطاريات في زالتسجيتر بشكل مشترك مع شركة نورثفولت الناشئة السويدية.