محادثات التجارة مع أميركا تنعش أسهم اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الاثنين، لكن أحجام التداولات كانت ضعيفة مع إغلاق الأسواق الأميركية، في حين يترقب المستثمرون تفاصيل عن محادثات التجارة بين زعيمي اليابان والولايات المتحدة.

وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً 0.3% ومسجلاً 21182.58 نقطة. وكان المؤشر القياسي فقد 5% منذ بداية الشهر الجاري.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% ليسجل 1547.00 نقطة، مع تداول 901.6 مليون سهم فقط، وهو أقل مستوى منذ 22 أبريل. وبلغت قيمة التداولات 1.47 تريليون ين وهو الأقل منذ ديسمبر 2014.

وارتفعت أسهم شركات ذات ثقل على المؤشر مثل فاست للتجزئة 1.3% وسوفت بنك غروب 1.7%. ولقيت أسهم شركات التصدير رواجاً، وارتفع سهم سوني 1.2%، كما صعدت أسهم سوبارو وهيتاشي بنسبة 2% لكل من الشركتين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك تزامن مع إغلاق الأسواق اليابانية، حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على علاج الخلل في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وأبدى رضاه عن سير الأمور مع كوريا الشمالية.