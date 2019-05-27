"بيتكوين" تعود للواجهة بمكاسب قوية منذ بداية العام

ارتفعت قيمة عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى منذ عام، بتأثير موجة ارتفاعات قوية للعملات الرقمية المشفرة.

وحققت "بيتكوين" مكاسب بنحو 10% منذ يوم الجمعة، لترتفع قيمتها بأكثر من 70% منذ مطلع الشهر، فيما ارتفعت كل من عملتي Litecoin وEther بـ9% و6% على التوالي.

وبلغ سعر "بيتكوين" نحو 8720 دولاراً، بحسب موقع coinmarketcap، بينما كان عند قرابة 3750 دولاراً في بداية العام.

واستفادت "بيتكوين" من عودة قوية للإقبال على العملات الرقمية من جانب الشركات والمؤسسات، حيث بدأت كل من Fidelity Investments وE Trade Financial Corp بتداول العملات الرقمية لصالح عملائها، فيما أعلنت شركة الاتصالات AT&T أنها ستسمح لعملائها بسداد مدفوعاتهم باستخدام العملات الرقمية.