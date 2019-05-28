آمال بتأجيل تسلم أنقرة منظومة S-400 تقفز بالليرة 1%

ارتفعت #الليرة_التركية 1% بعد أن قال وزير الدفاع خلوصي أكار إن #تركيا ربما لا تتسلم منظومة صواريخ إس-400 الروسية في يونيو حزيران.



وبلغت #العملة_التركية 6.0050 ليرة للدولار في الساعة 13:51 بتوقيت غرينتش، لتصعد مقارنة مع مستوى إغلاق أمس الاثنين البالغ 6.0650 .

وفي وقت سابق، تعززت العملة لتصل إلى 5.9940 ليرة للدولار وهو أقوى مستوياتها في أكثر من أسبوع.



وتضررت العملة هذا العام بفعل خلاف بين #أنقرة و #واشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة إس-400، التي تقول الولايات المتحدة إنها تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر.



ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن أكار قوله في مقابلة أمس الاثنين إن تسليم إس-400 ربما لا يتم في يونيو حزيران، وهو الموعد الذي قالت تركيا في وقت سابق إن من المقرر وصول الصواريخ فيه. لكنه أضاف أن الاتفاق صفقة محسومة.