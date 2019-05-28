فرانكلين: 6.5 مليار دولار تدفقات متوقعة لسوق السعودية

قال باسل خاتون، مدير المحافظ المالية للأسواق النامية في فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن إدراج السوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سوف يرسخ مكانة المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية.

وأشار في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الزيادة في التدفقات النقدية تشكل عامل دعم مهم للبيئة الاستثمارية، سواء في المملكة أو على نطاق الأسواق الناشئة والنامية.

وتوقع أن تستقطب المملكة استثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار نتيجة للمرحلة الأولى (من أصل مرحلتين) للانضمام للمؤشر.

وتبدأ مؤسسة ام اس سي أي، غدا الأربعاء، أولى مراحل إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، عبر إضافة أسهم 30 شركة، والتي ستشكل نحو 1.42% من وزن المؤشر.

وأوضح خاتون أن انضمام السوق السعودي إلى هذا المؤشر جاء نتيجة للتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الطموح لإحداث نقلة نوعية في سوق المال، وتحسين البنية التحتية للسوق من خلال الاعتماد على أفضل المعايير العالمية.

وتابع: "أعتقد أننا نرى أثر هذا الإدراج في عموم أسواق المال في المنطقة، مما يجعل من الصعب على الجهات الاستثمارية العالمية تجاهله".