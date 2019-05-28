تركيا تلجأ لأموال صناديق التقاعد لشراء سندات الحكومة

فرضت تركيا على المحافظ الاستثمارية في أسواق المال التابعة لصناديق التقاعد، استثمار 25% من قيمتها على الأقل في سندات الحكومة التركية.

كما فرضت تركيا على صناديق التقاعد استثمار ما لا يقل عن 10% من الصندوق في البورصة التركية.

وسوف يكون أمام الصناديق القائمة حتى 31 من يوليو للامتثال بالتوجيهية الجديدة.

وأصدر المركزي التركي أمس قرارا يلزم البنوك بزيادة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية الذي يتوجب عليها إيداعه في المركزي.

ورفع المركزي النسبة من الودائع بالعملات الأجنبية التي يتوجب على البنوك إيداعها كاحتياطي لدى المركزي بمئتي نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى سحب أربعة مليارات ومئتي مليون دولار من السيولة النقدية الأجنبية في السوق.