تغريم "العقارية" و"بحر العرب" لعدم الإفصاح بالفترة النظامية

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال على الشركة #العقارية_السعودية، و10 آلاف ريال على شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وذلك لعدم إفصاحهما عن القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2018/12/31م خلال الفترة النظامية المحددة.

وأشارت الهيئة، في بيان لها على "تداول"، إلى أن الشركتين خالفتا الفقرة (د) من المادة الـ64 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأوضحت الهيئة أن الشركة "العقارية" وشركة " #بحر_العرب " لم تفصحا عن القوائم المالية إلا بتاريخ 16 أبريل 2019، و28 أبريل 2019 على التوالي.