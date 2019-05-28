صفقات خاصة بـ12 مليار ريال في السوق السعودية خلال مايو

شهدت سوق #الأسهم_السعودية تنفيذ صفقات خاصة بقيمة تتخطى 12 مليار ريال خلال مايو.

وقد فسر رئيس إدارة الأصول في ضمان علي العدو، في مقابلة مع "العربية"، طبيعة هذه الصفقات الخاصة والأسباب التي قد تدفع بعض الصناديق التابعة للحكومة لبيع جزء من حصصها في الشركات السعودية.

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة لعب المستثمرون الأجانب دورا في شراء حصص في الشركات السعودية من الصناديق الحكومية والتعاونية، وذلك لكي لا يحدث تذبذب في السوق.

وتمت اليوم الثلاثاء 6 صفقات خاصة في السوق السعودية، على عدد من الشركات، بقيمة إجمالية بلغت 1.15 مليار ريال.

ومن بين الصفقات التي تمت اليوم صفقة على " #البنك_السعودي_للاستثمار " بنحو 18.75 مليون سهم وبسعر 13.5 ريال للسهم وبقيمة إجمالية بلغت 253.1 مليون ريال.

وتمثل حجم الصفقة التي تمت على "استثمار" ما يعادل 2.5 % من إجمالي أسهم البنك البالغة 750 مليون سهم.

وتبدأ "إم إس سي آي" ( #MSCI ) ، إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة، حيث يستهل المؤشر العالمي تدشين المرحلة الأولى من الإدراج عبر 30 شركة سعودية سيتم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة.

ومن المرتقب أن تبلغ نسبة الانضمام من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية خلال المرحلة الأولى ما نسبته 50%، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس المقبل، بما يمثل الـ50% الأخرى من وزن السوق السعودية في المؤشر العالمي، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وستكون مرحلة الإدراج التي ستبدأ غداً بحسب أسعار إغلاق 30 شركة سعودية لتداولاتها اليوم الثلاثاء، فيما من المتوقع أن يساهم هذا الإدراج في تعزيز وجهة سوق الأسهم السعودية كمنصة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.