أسهم أوروبا تتجه نحو أول هبوط شهري في 2019

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، في وقت حذرت فيه صحف صينية من أن بكين مستعدة لاستغلال إمداداتها من المعادن النادرة في نزاع تجاري محتدم مع الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين الخائفين صوب الملاذات الآمنة عالمياً.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% في وقت مبكر صباح اليوم، مع نزول مؤشر "داكس" الألماني، شديد التأثر بأنباء التجارة، ومؤشر "كاك 40" الفرنسي 1% و1.2%.

وتسبب القلق بشأن تباطؤ النمو، النابع من المخاوف بشان استمرار الحرب التجارية، في وضع المؤشر الأوروبي على مسار تسجيل أول هبوط شهري هذا العام.

وتلقى مؤشرا قطاعي السيارات والتعدين الأوروبيين أكبر صدمة جراء العزوف عن المخاطرة، إذ انخفضا 1% و1.7%، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا بفعل نزول أسهم شركات أشباه الموصلات.

كما انخفض مؤشر قطاع البنوك 1.3% في وقت ظلت المعنويات متضررة من نزاع إيطاليا بشأن ميزانيتها مع الاتحاد الأوروبي.

وتصدر سهم "بروسيبين سات" قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 ليقفز 12%، بعد أن أعلنت ميدياست الإيطالية أنها اشترت 9.6% من رأسمال شركة التلفزيون الألمانية. وزادت أسهم ميدياست ما يزيد عن 2%.