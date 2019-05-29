الموافقة على رفع رأسمال "الاتحاد للتأمين" عبر أسهم مجانية

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة #الاتحاد_للتأمين_التعاوني زيادة رأس مالها من 275 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، وذلك بمنح 5 أسهم مجانية مقابل كل 11 سهما قائما، يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (95,745,747) ريالا من بند "الأرباح المبقاة" ومبلغ (29,254,253) ريالا من بند "الاحتياطي النظامي".

وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 27.5 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، بزيادة قدرها (12,500,000) سهم.

على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.