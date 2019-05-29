الموافقة على طرح 30% من أسهم "عطاء التعليمية" بالسعودية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة عطاء التعليمية طرح 12 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من أسهم الشركة.

وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.