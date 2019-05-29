"الأسمنت السعودية" تقر توزيع أرباح بـ15% للنصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة " #الأسمنت_السعودية"، في اجتماعه اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال (ما يعادل 1.5 ريال للسهم) عن النصف الأول 2019.

وأشارت الشركة إلى أن المبلغ الموزع هو عند 229.5 مليون ريال، بينما بلع عدد الأسهم المستحقة للأرباح : 153 مليون سهم.

سيبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء 29 شوال 1440 (02 يوليو 2019) بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.