اتصال بين ترمب وأردوغان.. وانفراجة تقفز بالليرة التركية

قفزت #الليرة_التركية نحو 1.5% اليوم الخميس بفعل توقعات بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين حدد أواخر يونيو/حزيران لعقد اجتماع وناقش شراء أنقرة لأنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية من #روسيا .



وبلغت العملة التركية 5.9300 ليرة للدولار في الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش، لتصعد بنحو 1.4% مقارنة مع مستوى إغلاق أمس الأربعاء البالغ 6.0155.

وفي وقت سابق، تعززت العملة لتصل إلى 5.9200 ليرة للدولار وهو أقوى مستوياتها منذ 25 أبريل نيسان.



وفقدت العملة التركية نحو 14% من قيمتها منذ بداية العام لأسباب من بينها تنامي خلاف بين أنقرة وواشنطن والتهديد بأن يؤدي تسليم الصواريخ الروسية إلى إطلاق #عقوبات_أميركية.

وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة إس-400 تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر.



وكرر الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان خلال الاتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء اقتراحا لتشكيل مجموعة عمل لتقييم تأثير أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية.

كما اتفق الزعيمان على اللقاء على هامش #قمة_مجموعة_العشرين في اليابان في نهاية يونيو حزيران.