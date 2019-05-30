التوترات التجارية تعزز مسار الدولار صوب المكاسب

ارتفع الدولار متجهاً صوب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، في وقت تحفز توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة المستثمرين على طلب الملاذ الآمن في العملة الأميركية.

وفي حين تأخذ أسواق النقد الأميركية في حسابها خفضين لأسعار الفائدة بحلول يناير 2020، وتعزز انقلاب منحنى عوائد السندات أثناء الليل، بما يشير إلى مخاطر ركود متنامية في أكبر اقتصاد في العالم، فإن الطلب على الدولار لا يُظهر بوادر انحسار.

وقال أولريخ ليختمان الاقتصادي في كومرتس بنك: "صعود الدولار مفاجأة نظراً لأن الأسواق تتوقع حالياً عدة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول 2020".

ومقابل سلة من العملات المنافسة، ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.22، مع وضوح المكاسب أكثر أمام عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني. وتتجه العملة الأميركية للارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

وقال دبلوماسي صيني كبير اليوم الخميس، إن إثارة النزاعات التجارية "إرهاب اقتصادي مكشوف"، في تصعيد للحرب الكلامية ضد الولايات المتحدة وسط نزاع تجاري مرير لا يبدو أنه سينتهي قريباً.

واستقر الدولار عند 109.59 ين، مرتفعاً بنحو 0.5% عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر 109.02 ين، الذي لامسه في الثالث عشر من مايو.

ويقول المحللون إن الين، وهو ملاذ آمن آخر، يظل ضعيفاً نسبياً بسبب طلب المستثمرين المحليين على الدولار.