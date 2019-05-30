الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والسندات ورغم مخاوف النمو

نزلت أسعار الذهب اليوم الخميس، في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما طغى على الدعم الناتج عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي تتنامى حدته ليثير الشكوك بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1277.29 دولار للأونصة.



وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1276.30 دولار للأونصة.



وقال هوي لي الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي "يبدو أن المستثمرين يفضلون سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن في الوقت الحالي، وهو ما يتجلى من منحنى العائد الأميركي المقلوب.



"الدولار القوي يمنع على الأرجح أيضا لاعبين كبارا مثل الصين والهند من استهلاك كثير (من الذهب)".



واستقر الدولار مقابل عملات منافسة رئيسية اليوم حيث أجبر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين على اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن بما في ذلك السندات الحكومية.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقر مؤشر الدولار عند 98.147، ليحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين 98.371 الذي سجله الأسبوع الماضي. والمؤشر مرتفع ما يزيد على اثنين بالمئة منذ بداية العام.



واقتفت الأسهم الآسيوية خسائر نظيرتها الأميركية اليوم إذ يشير أحدث سجال بين بكين وواشنطن إلى مخاطر حرب تجارية طويلة الأمد.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3% إلى 14.37 دولار للأونصة. كان المعدن هبط إلى 14.25 دولار يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ أوائل ديسمبر.



وتراجع البلاتين 0.2% إلى 792 دولارا للأونصة، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير عند 785.50 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 1336.85 دولار للأونصة.