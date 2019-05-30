لأول مرة.. الإسترليني ينزل عن 1.26 دولار منذ يناير

تراجع #الجنيه_الإسترليني عن مستوى 1.26 دولار أثناء التعاملات اليوم الخميس للمرة الأولى منذ الثالث من يناير، موسعا خسائره التي مني بها مؤخرا بفعل علامات على أن أي خلف لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المرجح أن يكون مؤيدا لخروج غير سلس من الاتحاد الأوروبي.



وهبط الإسترليني 0.3% مقابل العملة الأميركية إلى 1.2580 دولار، قبل أن يتعافى إلى 1.2604 بحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش.



وتراجعت العملة البريطانية 0.2% أمام اليورو إلى 88.34 بنس، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قد حذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من خلال انتخابات عامة، سيكون انتحارا سياسيا.

وأضاف أنه سيحاول اكتساب المزيد من الوقت لتأمين صفقة جديدة لـBrexit في حال فاز برئاسة الحكومة.

وكان هنت أعلن عن ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها بحلول السابع من يونيو المقبل.