بورصة مصر تتكبد 63 مليار جنيه وتفقد 1149 نقطة في مايو

متأثرة بمجموعة من الأحداث التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، عمقت البورصة المصرية من خسائرها خلال شهر مايو الجاري، لتفقد الأسهم أكثر من 63 مليار جنيه ويتراجع المؤشر الرئيسي ليفقد نحو 1149 نقطة.

وقال محللون ومتعاملون، إن شهر رمضان المبارك من كل عام غالباً ما يشهد تراجعات كبيرة سواء في حجم السيولة المتاحة أو حجم العمليات التي تشهدها البورصة، لكن شهر رمضان الجاري تزامن مع العديد من الأحداث العالمية والعربية التي أثرت بشكل مباشر على أسواق المال العالمية والعربية وبالتبعية تأثرت البورصة المصرية.

بالإضافة إلى عدم وجود محفزات وإعادة الحكومة المصرية فتح ملف ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية في الوقت الذي تبحث فيه الأسهم المدرجة عن محفزات جديدة تدفعها إلى مغادرة المربع الأحمر.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات شهر مايو الجاري، هوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 7.86% خاسراً نحو 63.6 مليار جنيه بعدما انخفض إلى مستوى 745 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 808.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات شهر إبريل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 7.7% عند مستوى 13771 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 14920 نقطة في إغلاق تعاملات شهر إبريل الماضي فاقداً نحو 1149 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنهاية تعاملات الشهر الجاري بنسبة 7.8%، فاقداً نحو 51 نقطة بمعدما تراجع من مستوى 648 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى مستوى 597 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الجاري.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً " إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 8.67% فاقداً نحو 136 نقطة بعدما تراجع إلى مستوى 1521 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مايو الجاري مقابل نحو 1657 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وضمت القائمة نحو 48 شركة، بعدما لم يتم استبعاد أو إضافة أي أوراق مالية جديدة للأسبوع الثاني على التوالى.