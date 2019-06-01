باركليز: الفيدرالي قد يخفض الفائدة 50 نقطة أساس بسبتمبر

قال خبير اقتصادي أميركي بارز الجمعة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر أيلول في مسعى للتصدي لتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة.



وأفاد كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى بنك باركليز مايكل جابن، ، في مذكرة بحثية "نتيجة لذلك، ازدادت توقعاتنا للأوضاع الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة سوءا، ونتوقع الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، على أن يبدأ بتخفيضها بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)".



وأضاف قائلا "اتخاذ إجراء قبل ذلك ليس أمرا مستبعدا في رأينا إذا تدهورت الأوضاع المالية بشكل سريع".

وجاءت توقعات بنك جيه بي مورغان تشيس آند كو مطابقة لـ"بنك باركليز"، حيث توقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام.



وتأتي هذه التوقعات الجديدة من البنك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية نسبتها 5% على كل السلع القادمة من المكسيك بدءا من العاشر من يونيو حزيران إلى أن تتوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.