بعد تهديد ترمب للمكسيك.. الذهب يقفز لأعلى مستوى بـ7 أسابيع

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 7 أسابيع وسجلت أول مكسب شهري في 4 أشهر، مع إقبال المستثمرين على شراء أدوات الاستثمار الآمن بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وهو ما أجج المخاوف من تباطؤ عالمي.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1305.17 دولار للأونصة في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من أبريل/نيسان عند 1306.64 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".



وينهي المعدن النفيس الأسبوع على مكاسب قدرها 1.6%، في حين صعد حوالي 1.7% على مدار الشهر.



وقفزت العقود الأميركية للذهب 1.9% لتسجل عند التسوية 1311.1 دولار للأوقية.



ولقي الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية في جلسة اليوم، رغم أن سجل رابع شهر من المكاسب، ومن توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت مؤخرا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أكبر خسارة يومية منذ الخامس عشر من مايو/أيار مع هبوطه 3.3% إلى 1322.50 دولار للأونصة، ولينهي الشهر على انخفاض بأكثر من 4%.

وارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.56 دولار للأونصة لكنها سجلت رابع خسارة شهرية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.3% إلى 789 دولارا للأونصة ومنهيا الشهر على هبوط قدره 10% في أكبر خسارة شهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.