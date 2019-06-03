مؤشر نيكاي يهبط جراء مخاوف تباطؤ عالمي

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، فيما ينتاب المستثمرين القلق إزاء تصاعد المخاطر العالمية والنمو المحلي نتيجة حرب رسوم جمركية طويلة وواسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين لها.

ونزلت أسهم مجموعة سوفت بنك ذات الثقل على المؤشر 6.2% بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مساعي البنك لجمع أموال لصندوق ثان ضخم اُستقبلت بفتور من بعض كبار مديري الأموال في العام.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.9%، إلى 20410.88 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ التاسع من فبراير شباط. وخلال تعاملات اليوم نزل المؤشر1.4 %، إلي أقل مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند20305.74 نقطة.

كما أن مكاسب الين المتواضعة أضرت بشركات التصدير التي تتعرض لضغوط بالفعل جراء الخلافات التجارية العالمية. ونزل الدولار0.1 % إلى108.19 ين بعدما سجل خلال التعاملات الآسيوية أقل مستوى منذ 14 يناير عند 108.10 ين في التعاملات الآسيوية.