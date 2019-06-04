حرب التجارة تقفز بالذهب لأعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% في تداولات أمس الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد واشنطن بفرض رسوم على المكسيك.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1323.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد نحو 1.6% إلى أعلى مستوياته منذ 28 فبراير عند 1325.72 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.28% لتبلغ عند التسوية 1327.90 دولار للأوقية.

وتلقت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ضربة جديدة، حين تصادم البلدان مجدداً في حوار شانجري-لا في سنغافورة يوم الأحد.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم عقابية على المكسيك، سيكون مدمراً، ولن يمنع المهاجرين المتدفقين من أميركا الوسطى من عبور الحدود الأميركية الجنوبية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5% إلى 14.79 دولار للأوقية، بعدما لامس المعدن أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 14.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1321.51 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين أكثر من 4% إلى 824.75 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. ويتجه المعدن صوب تسجيل أفضل مكسب يومي منذ أوائل يناير 2017.