عزوف عن المخاطرة يسيطر على بورصة طوكيو

أغلق المؤشر نيكاي القياسي مستقراً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، فيما حدت التوترات التجارية المتصاعدة وقوة الين من الإقبال على المخاطرة، بينما عززت الخسائر المستمرة لمجموعة سوفت بنك من الضغط على السوق بشكل عام.

ونزل مؤشر نيكاي 0.01% إلى 20408.54 نقطة عند الإغلاق، بعد أن تحرك صعوداً وهبوطاً خلال الجلسة.

وأضعف تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إقبال المستثمرين على المخاطرة، وأدى لاضطراب في الأسواق المالية في الشهر الماضي. وفي اليابان، فقد المؤشر نيكاي القياسي 8% منذ بداية مايو.

وأثناء الليل، توالت المزيد من الأنباء المحبطة، إذ انزلق ناسداك في مسار تصحيحي وفقد المؤشر أكثر من 10% مقارنة بمستوى الإغلاق القياسي في الثالث من مايو.

وجاءت بيانات نشاط المصانع في الولايات المتحدة مخيبة للآمال، حيث نزل مؤشر المعهد الأميركي لإدارة التوريدات الذي يقيس نشاط الصناعات التحويلية على غير المتوقع لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين ونصف العام، وسط التوترات التجارية العالمية.

وخلال التعاملات الآسيوية، فقد الدولار 0.1% إلى 107.980 ين بعد أن لامس 107.860 ين، وهو أقل مستوى منذ العاشر من يناير.

وارتفع ساهم فانوك 2.2% بعد أن نزل 12% على مدى الشهر الفائت، بينما ربح سهم طوكيو إلكترون 3.2% بعد أن تراجع 15%.

وأدى انخفاض قطاع التكنولوجيا الأميركي الليلة الماضية إلى فتور معنويات المستثمرين، ودفع سهم سوفت بنك ذو الثقل على مؤشر نيكاي للنزول 3.3%. وتسبب السهم في خسارة المؤشر 35 نقطة، فيما أشار متعاملون لمخاوف بشأن ربحية صندوق "رؤية" الذي يركز على التكنولوجيا.

وفقد سوفت بنك 6.2% أمس الاثنين، بعد أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساعي البنك لجمع أموال لصندوق ثان ضخم اُستقبلت بفتور من بعض كبار مديري الأموال في العالم.

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.01% إلى 1499.09 نقطة.