لماذا يواصل الدولار خسائره أمام الجنيه المصري؟

فيما يواصل الدولار سلسلة خسائره مقابل الجنيه المصري، أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن إجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي واصل الارتفاع خلال شهر مايو الماضي، مضيفاً نحو 57 مليون دولار.

وأوضحت البيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي بمصر ارتفع في نهاية شهر مايو الماضي ليسجل مستوى 44.275 مليار دولار مقابل 44.218 مليار دولار في نهاية شهر إبريل، مسجلاً بذلك نسبة زيادة تبلغ نحو 0.12%.

وبذلك واصل احتياطي النقد الأجنبي صعوده الطفيف للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع خلال شهور مارس وأبريل ومايو بنحو 215 مليون دولار، وذلك بعد أن قفز في فبراير بحوالي 1.4 مليار دولار.

يأتي ذلك في وقت يواصل الدولار خسائره مقابل الجنيه المصري، الذي بدأ مع بداية العام الجاري، وأرجعه البنك المركزي المصري إلى ارتفاع عائدات البلاد من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والصادرات.

وفي سوق الصرف الرسمي، انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في 6 بنوك مع نهاية تعاملات يوم الاثنين، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر سعره في 4 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، قرشين إلى مستوى 16.73 جنيه للشراء، و 16.83 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشاً واحداً، في بنك التجاري الدولي، ليسجل مستوى 16.69 جنيه للشراء، و 16.79 جنيه للبيع.

وخفض بنكا الإسكندرية والتعمير والإسكان سعر الدولار بنحو قرشين، ليسجل مستوى 16.70 جنيه للشراء، و 16.80 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار بنحو 3 قروش في بنك قناة السويس ليصل إلى مستوى 16.70 جنيه للشراء، و 16.80 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتاً في بنك العربي الإفريقي عند مستوى 16.73 جنيه للشراء، و 16.83 جنيه للبيع. كما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند مستوى 16.74 جنيه للشراء، و 16.84 جنيه للبيع. وأيضاً استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 16.80 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتاً في بنك كريدي أغريكول مصر عند مستوى 16.70 جنيه للشراء، و 16.80 جنيه للبيع.