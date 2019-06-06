سهم "أوبر" يخترق سعر الطرح لأول مرة منذ دخول البورصة

ارتفع سهم "أوبر" في تداولات أمس الأربعاء، لأول مرة منذ دخولها البورصة فوق سعر الاكتتاب.

وأنهى السهم جلسة الأمس مرتفعاً بنسبة 5.3%، عند سعر الطرح 45 دولاراً، بعد أن تخطاه في وقت سابق من الجلسة". وقد استغرق الأمر 18 جلسة منذ طرحت أسهم الشركة في 10 مايو لاستعادة تلك العتبة المفتاحية.

وانخفض سهم "أوبر" بنسبة 17.6% عن سعر الاكتتاب العام في أدنى جلسة له.

وجمعت "أوبر" 8.1 مليار دولار بسعر العرض البالغ 45 دولارًا، مما أعطاها تقييمًا إجماليًا قدره 82.2 مليار دولار، مما جعله أكبر اكتتاب عام لشركة تكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة منذ طرح "فيسبوك" عام 2012.

ولحقت "أوبر" بركب شركات بارزة أخرى في فشلها بالإغلاق فوق سعر التعويم في اليوم الأول.

وقدم المحللون يوم الثلاثاء توصياتهم بشأن سهم "أوبر"، التي كانت صعودية على نطاق واسع، حيث وصل متوسط الأسعار المستهدفة إلى 54.29 دولار، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".