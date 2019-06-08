صعود قوي للأسهم الأميركية بدعم آمال خفض الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بقوة، الجمعة، حيث عزز تباطؤ حاد في نمو #الوظائف بالولايات المتحدة آمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة.

كما تأثرت #الأسهم_الأميركية مع زيادة الشهية للمخاطرة بفعل التفاؤل بتقدم محتمل صوب حل المعارك التجارية الأميركية مع الصين والمكسيك.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 262.87 نقطة بما يعادل 1.02 بالمئة ليصل إلى 25983.53 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 29.76 نقطة أو 1.05 بالمئة مسجلا 2873.25 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.55 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 7742.10 نقطة.