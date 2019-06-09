مصر: أوضاع السوق لن تغير موعد برنامج الطروحات

أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، أن حكومة بلاده تعتزم بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل، وأنه لا تأثير لأوضاع سوق المال الحالية على الخطة الزمنية لذلك.

وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية ستركز في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة. ولم يحدد وزير قطاع الأعمال أسماء الشركات التي ستشملها المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك للحفاظ على أوضاع السوق، لكنه أكد على أن القائمة تضم شركات صناعية وتعدينية إلى جانب شركة إنبي.

وتأتي هذه التأكيدات لتعكس تحولاً في التصريحات الحكومية فيما يتعلق بتأثير أوضاع الأسواق العالمية على برنامج الطروحات، وفقاً لما صرح به الوزير المصري لنشرة "انتربرايز".

وفي مارس الماضي، توقع وزير البترول والثورة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، طرح حصة من أسهم شركة إنبي بالبورصة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري. فيما توقعت وزارة قطاع الأعمال في وقت سابق إطلاق الطرح العام لأربع أو خمس شركات حكومية بمعدل شركة واحدة شهرياً بدءاً من سبتمبر المقبل.

ولم تحدد الحكومة المصرية بعد موعداً فعلياً لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، التي ستشمل طرح حصتين إضافيتين في شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة، وذلك بعد استبعاد شركة مصر الجديدة للإسكان.

وقال "توفيق" إنه من المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري، مع بنوك الاستثمار المسؤولة عن عملية الطروحات لتحديد طرح إحدى الشركتين.

وأوضح أن دراسة السوق التي جرى تكليف بنوك الاستثمار بإجرائها قد تحدد تأجيل طرح إحدى الشركتين في حال دعت ظروف السوق إلى ذلك. وقررت الحكومة العام الماضي تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التي ضربت الأسواق الناشئة وأثرت على البورصة المصرية.

كانت الحكومة المصرية أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة، بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن تحالف شركتي سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورينيسانس كابيتال، الفائز بإدارة طرح حصة إضافية من شركة أبوقير للأسمدة، أنه يعتزم بدء الترويج للاكتتاب بعد انتهاء إجازات عيد الفطر.

وقالت مصادر مطلعة، إنه لم يجر الاستقرار بصفة نهائية بعد على حجم الحصة التي سيتم طرحها من أسهم الشركة، لكنها لن تتجاوز 20%.