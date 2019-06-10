تداولات كثيفة في سوق الكويت مع قرب ترقية MSCI

سجلت التداولات في بورصة الكويت مستويات سيولة لم تشهدها منذ وقت طويل، بقيمة قاربت 70 مليون دينار، مع ترقب السوق قرار MSCI بشأن الترقية المحتملة إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة.

وتشكل الأسهم الكويتية حالياً الوزن الأكبر في مؤشر الأسواق ما دون الناشئة، MSCI FRONTIER. وستعلن MSCI قرار الترقية من عدمه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأرجع عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، في مقابلة مع "العربية"، ارتفاع السيولة في بورصة الكويت إلى دخول الصناديق غير النشطة مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب انحسار المخاوف من التوترات الجيوسياسية في المنطقة.