قفزة جديدة للجنيه المصري أمام الدولار

تراجع سعر الدولار في مصر، إلى 16.71 جنيه مصري اليوم الاثنين، بفارق نحو قرشين عن سعر أمس الأحد في البنوك وشركات الصرافة.

ويواصل الدولار الأميركي التراجع في السوق المصرية، منذ أسابيع عدة، وكان قد بلغ أمس 16.81 جنيه للبيع.

وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي أي كابيتال، إن ارتفاع الجنيه ليس له تأثير واضح على هبوط الأسعار وبالتالي تقل العلاقة بين ارتفاع العملة والتضخم.

وأوضح خالد في مقابلة مع "العربية" أن انخفاض العملة يؤثر على أرباح الشركات في مصر التي تلجأ إلى رفع الأسعار لرفع هامش الأرباح.

وتوقع أن يبلغ مستوى التضخم 12.5% بحد أعلى في أغسطس 2019 بعد الارتفاعات المتوقعة بأسعار البنزين محلياً.

وبحسب أسعار البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي بلغ سعر الدولار اليوم 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.45 جنيه للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.55 جنيه مقابل 4.58 جنيه للبيع. فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي 55.05 جنيها للشراء مقابل 55.48 جنيه للبيع.

وفي السوق المصرية، ارتفع متوسط سعر اليورو ليبلغ للشراء 18.90 جنيه مقابل 19.06 جنيها للبيع.

أما أسعار الجنيه الإسترليني فقد بلغت 21.25 جنيه للشراء مقابل 21.45 جنيه للبيع.