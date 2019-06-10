وزير مصري: البورصة لن تنتعش مع ارتفاع التضخم والفائدة

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، اليوم الاثنين، إن من الصعب أن تنتعش #البورصة_المصرية في ظل معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحالية.

وقال الوزير هشام توفيق متحدثاً خلال ندوة "لن تنتعش أي بورصة في ظل تضخم 13 أو 14 بالمئة وفائدة 17 أو 18 بالمئة" لكنه أضاف أنه يتحدث معتمراً "قبعة الخبير والملاحظ لا الوزير".

وقال "نحتاج أيضا لتخفيض تكلفة #التداول وأن يكون لدينا مميزات ضريبية لجذب #الشركات من جديد للبورصة" لكنه لم يذكر تفاصيل.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات قوية اليوم وسط زيادة ملحوظة في قيم التداول والمؤشر الرئيسي مرتفع 8.54 بالمئة منذ بداية العام الحالي لكنه منخفض أربعة بالمئة منذ بداية الربع الثاني من السنة.

وأظهرت البيانات اليوم ارتفاع #التضخم_السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 14.1 بالمئة في مايو أيار بعد أن شهد تراجعات في مارس آذار وأبريل نيسان.