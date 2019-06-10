"وول ستريت" تصعد بعد التخلي عن "رسوم المكسيك"

فتحت #الأسهم_الأميركية مرتفعة، اليوم الاثنين، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية.

وتلقت بورصة وول ستريت دعماً من تعزز المعنويات أكثر باتفاق اندماج قيمته مليارات الدولارات بين شركتي يونايتد تكنولوجيز ورايثيون.

وصعد المؤشر #داو_جونز الصناعي 106.28 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة ليصل إلى 26090.22 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.49 نقطة أو 0.43 بالمئة، مسجلا 2885.83 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 56.77 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 7798.87 نقطة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد ذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع #المكسيك بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، ونتيجة لذلك فإنه تم وقف تنفيذ فرض رسوم على المكسيك.

وتوقع محللون أن ينعكس هذا القرار إيجابا على أسهم الشركات الأميركية خاصة في قطاع السيارات، والتي تتخذ من المسكيك فروعا لها، بالإضافة إلى ترجيحات أن يقوم البنك الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.